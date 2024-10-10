Вафа, работающая домработницей в доме влиятельного бизнесмена, решает совершить кражу, чтобы начать новую жизнь. Для этого она обращается за помощью к своему брату Видади, который уже больше года не может видеться с сыном из-за того, что не выплачивает алименты, и который устал от такой жизни. Убедив брата, они также предлагают принять участие в этом деле и своему сводному двоюродному брату — Джаваду, который несколько раз сидел в тюрьме за кражи. Во время кражи Джавад и Видади ломают дверь и застревают в доме. После этого события разворачиваются ещё более напряжённо.