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Киноафиша Фильмы Дверь

Дверь

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О фильме

Вафа, работающая домработницей в доме влиятельного бизнесмена, решает совершить кражу, чтобы начать новую жизнь. Для этого она обращается за помощью к своему брату Видади, который уже больше года не может видеться с сыном из-за того, что не выплачивает алименты, и который устал от такой жизни. Убедив брата, они также предлагают принять участие в этом деле и своему сводному двоюродному брату — Джаваду, который несколько раз сидел в тюрьме за кражи. Во время кражи Джавад и Видади ломают дверь и застревают в доме. После этого события разворачиваются ещё более напряжённо.

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Азербайджан
Бюджет 120 000 AZM
Другие названия
The Door (Qapi)
Режиссер
Вусал Ахмедзаде
В ролях
Рафаэль Искендеров
Нурлан Рустамов
Талех Юзбеков
Санубер Искендерли
Кямран Агабалаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.8
Оцените 11 голосов
9.8 IMDb
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