Рейтинг IMDb: 6.4
Bougainvillea

Bougainvillea 18+
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 декабря 2024
Премьера в мире 17 октября 2024
Дата выхода
24 октября 2024 Великобритания 15
17 октября 2024 Индия UA
18 октября 2024 Ирландия 15A
17 октября 2024 ОАЭ 18TC
19 октября 2024 Польша
Сборы в мире $1 206 986
Производство Amal Neerad Productions, Udaya Pictures
Другие названия
Bougainvillea
Режиссер
Amal Neerad
В ролях
Фахад Фасил
Кунчакко Бобан
Jyothirmayi
Veena Nandakumar
Шарафудхин
6.7
6.4 IMDb
Интересные факты

Официальная жалоба была подана на промо‑песню из фильма под названием "Sthuthi". Жалоба, направленная Тони Читтиллапилли, секретарём Сиро-малабарской Сабхи Альмайя, в Министерство информации и вещания и в Центральный совет по сертификации фильмов, утверждает, что песня искажает христианские верования и оскорбляет сообщество.

