Официальная жалоба была подана на промо‑песню из фильма под названием "Sthuthi". Жалоба, направленная Тони Читтиллапилли, секретарём Сиро-малабарской Сабхи Альмайя, в Министерство информации и вещания и в Центральный совет по сертификации фильмов, утверждает, что песня искажает христианские верования и оскорбляет сообщество.