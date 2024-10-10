Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
12 Gaun
12 Gaun
12 Gaun
18+
боевик
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 41 минута
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$90 780
Производство
Biraj Bhatt Production
Другие названия
12 Gaun
Режиссер
Biraj Bhatta
В ролях
Sonu Chandrapal
Deeya Maskey
Stunt Silva
Suleman Shankhar
Kalu Rana
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
