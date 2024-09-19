Озге, живущая в большом городе, сыта по горло жизнью и решает отправиться на отдых в Айвалык, уговорив свою лучшую подругу Арзу. Параллельно она по интересному стечению обстоятельств знакомится с Беркаем, который хочет перейти к обычной жизни, и их приключения начинаются с денежного джекпота на скретч-билете, в который они играют одновременно. Эти двое окажутся в сладком мире любви в этом приключении, где они гонятся за деньгами.