Постер фильма Любовь завоюет девушку
1 постер
Киноафиша Фильмы Любовь завоюет девушку

Любовь завоюет девушку

Kizi Kazan Ask 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Озге, живущая в большом городе, сыта по горло жизнью и решает отправиться на отдых в Айвалык, уговорив свою лучшую подругу Арзу. Параллельно она по интересному стечению обстоятельств знакомится с Беркаем, который хочет перейти к обычной жизни, и их приключения начинаются с денежного джекпота на скретч-билете, в который они играют одновременно. Эти двое окажутся в сладком мире любви в этом приключении, где они гонятся за деньгами.  

Страна Турция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 сентября 2024
Дата выхода
19 сентября 2024 Азербайджан 16+
6 декабря 2024 Турция
Бюджет $1
Сборы в мире $8 883
Другие названия
Kizi Kazan Ask, Kızı Kazan Aşk
Режиссер
Онур Огден
В ролях
Burak Alkas
Tugce Baltali
Ахмет Дурсун
Ferdi Sancar
Пелин Озтекин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
