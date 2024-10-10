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Pension Dalal
Pension Dalal
Pension Dalal
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Египет
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$155 582
Другие названия
Pension Dalal
Режиссер
Shadi El-Ramli
В ролях
Байуми Фуад
Walid Fawaz
Несрин Амин
Махмуд Хафез
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.5
Оцените
11
голосов
4.4
IMDb
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