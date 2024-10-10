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Киноафиша Фильмы Pension Dalal

Pension Dalal

Pension Dalal 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Египет
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $155 582
Другие названия
Pension Dalal
Режиссер
Shadi El-Ramli
В ролях
Байуми Фуад
Walid Fawaz
Несрин Амин
Махмуд Хафез
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 11 голосов
4.4 IMDb
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