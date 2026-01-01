Короткометражный фильм Сергея Параджанова, представляющий личный взгляд великого режиссера на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX-го века, самоучки, вошедшего в число лучших мастеров мирового «наивного искусства», — Нико Пиросмани.
СтранаСССР
Продолжительность25 минут
Год выпуска1985
Премьера в мире7 октября 1985
ПроизводствоChronicle Documentary Film Studio, Georgia-Film
Другие названия
Arabeskebi Pirosmanis temaze, Арабески на тему Пиросмани, Arabeschi sul tema Pirosmani, Arabesken op het thema Pirosmani, Arabeski na temat Pirosmaniego, Arabesques on the Pirosmani Theme, Variations sur le thème de Pirosmani, 阿拉伯紋萬花筒