Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Арабески на тему Пиросмани
Постер фильма Арабески на тему Пиросмани
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Арабески на тему Пиросмани

Арабески на тему Пиросмани

Arabeskebi Pirosmanis temaze 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Короткометражный фильм Сергея Параджанова, представляющий личный взгляд великого режиссера на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX-го века, самоучки, вошедшего в число лучших мастеров мирового «наивного искусства», — Нико Пиросмани.
Страна СССР
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 7 октября 1985
Производство Chronicle Documentary Film Studio, Georgia-Film
Другие названия
Arabeskebi Pirosmanis temaze, Арабески на тему Пиросмани, Arabeschi sul tema Pirosmani, Arabesken op het thema Pirosmani, Arabeski na temat Pirosmaniego, Arabesques on the Pirosmani Theme, Variations sur le thème de Pirosmani, 阿拉伯紋萬花筒
Режиссер
Сергей Параджанов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше