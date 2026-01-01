Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Без паники, майор Кардош!
1 постер
Киноафиша Фильмы Без паники, майор Кардош!

Без паники, майор Кардош!

Csak semmi pánik... 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В районе озера Балатон происходят загадочные убийства. Эти места окутаны тайной и постоянно привлекают кладоискателей: во время второй мировой войны немцы спрятали тут несметные сокровища. Некто Сибилла Гудрат из ФРГ сообщает в венгерскую милицию, что ей известно местонахождение украденных во время войны из Будапешта музейных драгоценностей. Расследование убийств поручают майору Кардошу. Он берется за дело, но в поисках сокровищ у него много конкурентов. Помогает Кардошу его верный друг — милиционер-супермен Этваш по прозвищу Капелька.

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 19 августа 1982
Дата выхода
19 августа 1982 Венгрия
Производство Mafilm
Другие названия
Csak semmi pánik..., Jen žádnou paniku, Nur keine Panik, Nur keine Panik ..., Tylko bez paniki, Без паники, майор Кардош!
Режиссер
Иштван Бутор
В ролях
Иштван Бутор
Андраш Керн
Ласло Банхиди
Габор Конц
Judit Meszléry
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
