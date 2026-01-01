В районе озера Балатон происходят загадочные убийства. Эти места окутаны тайной и постоянно привлекают кладоискателей: во время второй мировой войны немцы спрятали тут несметные сокровища. Некто Сибилла Гудрат из ФРГ сообщает в венгерскую милицию, что ей известно местонахождение украденных во время войны из Будапешта музейных драгоценностей. Расследование убийств поручают майору Кардошу. Он берется за дело, но в поисках сокровищ у него много конкурентов. Помогает Кардошу его верный друг — милиционер-супермен Этваш по прозвищу Капелька.