Чёрный орёл

Aquila nera 18+
Страна Италия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 21 сентября 1946
Дата выхода
21 сентября 1946 Италия
Производство Lux Film
Другие названия
Aquila nera, Águila negra, Águia Negra, Schwarzer Adler, Czarny orzeł, De zwarte arend, Kara kartal, L'aigle noir, O aetos tis steppas, O mavros aetos, Return of the Black Eagle, Svarta örnen, Svarte ørn, The Black Eagle, Чёрный орёл
Режиссер
Риккардо Фреда
В ролях
Россано Брацци
Ирасема Лилиан
Джино Черви
Рина Морелли
Хэрри Файст
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
