Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сантош
Награды и номинации фильма Сантош
Награды и номинации фильма Сантош 2024
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Места съёмок
Факты
Каннский кинофестиваль 2024
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667