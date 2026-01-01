Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сантош Награды и номинации фильма Сантош

Награды и номинации фильма Сантош 2024

Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше