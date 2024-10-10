Куаныш — сын богатого бизнесмена. Вместе со своей девушкой Кариной и другом Бахой он привык жить в роскоши и пользоваться деньгами отца. Молодые люди не привыкли отказывать себе в развлечениях и часто находят нечестные способы получить от него деньги. В этот раз они решают организовать ложное похищение Куаныша, чтобы выманить у отца выкуп.

Но их план выходит из-под контроля, когда во время этой операции на глазах Куаныша неизвестные похищают его отца и требуют огромную сумму за его освобождение. Понимая, что нужно найти реальное решение этой финансовой проблемы, подельники решают продать компанию отца, которая оформлена на имя Куаныша. Рүстем, главный помощник отца, быстро организовывает сделку.