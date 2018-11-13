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The Frozen Fire
8.3
The Frozen Fire
, 2018
Ginnen Upan Seethala
Шри-Ланка / биография, драма, исторический / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.3
В ролях
Kamal Addaraarachchi
Rohana Wijeweera
Sulochana Weerasinghe
Chithrangani Wijeweera
Jagath Manuwarna
Upatissa Gamanayake
Sujeewa Priyalal
Somawansa Amarasinghe
Priyantha Sirikumara
Lionel Bopage
Jehan Sri Kanth
Sisira Randeniya
Dilhani Ekanayake
Doctor's Wife
Deepani de Silva
Rohana's Mother
Prasannajith Abesuriya
Chithrangani's Brother
Suraj Mapa
Режиссер
Ануруддха Джаясингхе
Сценарист
Ariyawansha Dammage
Композитор
Nadeeka Guruge
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Шри-Ланка
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
13 ноября 2018
Дата выхода
13 ноября 2018
Шри-Ланка
Производство
Cinepro Lanka International
Другие названия
Ginnen Upan Seethala, The Frozen Fire, Chill Out Of Fire
Еще
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Обновлено 5 октября 2024
Отзывы о фильме
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