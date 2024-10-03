Оповещения от Киноафиши
Айқай шу

Айқай шу

Айқай шу 18+
О фильме

Айқай-шу — комедийный фильм, который рассказывает о двоих друзьях, решивших скрыться от проблем и запутавшихся в своей же игре. Пытаясь залечь на дно, они оказываются в провинциальном городке Аксу без денег и с разрядившимся телефоном. Неизвестно, как закрыть счет за ужин в местном кафе, и тут судьба решает сыграть с ними злую шутку. Администратор заведения, приняв одного из друзей за брата местного авторитета, делает их «VIP-гостями». Теперь каждое их слово интерпретируется с величайшей важностью, и друзья оказываются втянутыми в мир абсурдных ожиданий и нелепых ситуаций. Ситуации становятся все более комичными: от нелепых попыток угодить местным жителям до встреч с эксцентричными персонажами. Однако когда друзья уже начинают привыкать к новообретенной популярности, их преследователи не заставляют себя ждать. И тут сюжет делает неожиданный поворот — в кафе появляется сам авторитет, наслышанный о «своем братишке». 

Айқай шу - трейлер
Айқай шу  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Казахстан 18+
Режиссер
Даулет Ислямов
В ролях
Шарип Серик
Шарип Серик
Назар Шархан
Нуржан Садыбеков
Саят Макулбаев
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Айқай шу - смотреть в онлайн-кинотеатре

Айқай шу

Отзывы о фильме

Айқай шу - трейлер
Айқай шу Трейлер
