Айқай-шу — комедийный фильм, который рассказывает о двоих друзьях, решивших скрыться от проблем и запутавшихся в своей же игре. Пытаясь залечь на дно, они оказываются в провинциальном городке Аксу без денег и с разрядившимся телефоном. Неизвестно, как закрыть счет за ужин в местном кафе, и тут судьба решает сыграть с ними злую шутку. Администратор заведения, приняв одного из друзей за брата местного авторитета, делает их «VIP-гостями». Теперь каждое их слово интерпретируется с величайшей важностью, и друзья оказываются втянутыми в мир абсурдных ожиданий и нелепых ситуаций. Ситуации становятся все более комичными: от нелепых попыток угодить местным жителям до встреч с эксцентричными персонажами. Однако когда друзья уже начинают привыкать к новообретенной популярности, их преследователи не заставляют себя ждать. И тут сюжет делает неожиданный поворот — в кафе появляется сам авторитет, наслышанный о «своем братишке».