Постер фильма Мисс Мымра и волшебное кольцо
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
Мисс Мымра и волшебное кольцо

Juf Braaksel en de magische ring 18+
О фильме

Лотте и Тейс с удовольствием ходят в школу, ведь там у них буквально кипит жизнь! Ребята участвуют в школьных постановках и общаются друг с другом, а если у них случаются проблемы, то на помощь всегда приходит их прекрасная учительница мисс Эви. Но все меняется, когда школе появляется новая директриса — мисс Бракель. Строгая чиновница намерена навести в школе порядок, то есть сосредоточить все внимание на учебе и ни на чем больше. Мобильные телефоны, праздники, сладости — под запрет попадают все радости жизни. Школьники называют мучительницу за глаза «Мымрой» и придумывают план спасения.

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 октября 2024
Премьера в мире 20 декабря 2023
Дата выхода
20 декабря 2023 Нидерланды AL
Сборы в мире $2 309 244
Производство AM Pictures
Другие названия
Juf Braaksel en de magische ring, Direktore Vēmekle un burvju gredzens
Режиссер
Aram van de Rest
В ролях
Николетт Ван Дам
Юват Вестендорп
Юват Вестендорп
Lily Richardson
Flint de Man
Anna Broekmaat
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
10 голосов
4.9 IMDb
Мисс Мымра и волшебное кольцо

Кадры из фильма
