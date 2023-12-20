Лотте и Тейс с удовольствием ходят в школу, ведь там у них буквально кипит жизнь! Ребята участвуют в школьных постановках и общаются друг с другом, а если у них случаются проблемы, то на помощь всегда приходит их прекрасная учительница мисс Эви. Но все меняется, когда школе появляется новая директриса — мисс Бракель. Строгая чиновница намерена навести в школе порядок, то есть сосредоточить все внимание на учебе и ни на чем больше. Мобильные телефоны, праздники, сладости — под запрет попадают все радости жизни. Школьники называют мучительницу за глаза «Мымрой» и придумывают план спасения.