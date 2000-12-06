Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Букет
1 постер
Букет

Kytice 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм, состоящий из 7 баллад-сказок по мотивам чешского фольклора. Все они о любви и страсти, которые не подвластны времени. Невесты и жены встречаются с водяными духами, князьями, колдуньями.
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2000
Премьера в мире 6 декабря 2000
Дата выхода
6 декабря 2000 Чехия U
Сборы в мире $751 009
Производство Ceská Televize, J&J Jakubisko Film
Другие названия
Kytice, Wild Flowers, Der Blumenstrauss, Dzikie kwiaty, Yaban Çiçekleri, Букет
Режиссер
Франтишек Брабец
В ролях
Яна Швандова
Карел Роден
Карел Роден
Иржи Шмицер
Болек Поливка
Сюзана Быджовска
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

