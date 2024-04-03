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To the camp - Special squad
To the camp - Special squad
To the camp - Special squad
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
семейный
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Страна
Армения
Год выпуска
2024
Премьера в мире
3 апреля 2024
Дата выхода
3 апреля 2024
Армения
Производство
Trio TV
Другие названия
To the camp - Special squad
Режиссер
Karen Amyan
В ролях
Mariam Aleksanyan
Manushak Antonyan
Arame Asatryan
Alberto Danielyan
Григор Даниелян
Все актеры и съемочная группа
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