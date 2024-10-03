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Мама, я живая!
Мама, я живая!
, 2022
Mom, I'm Alive!
Казахстан / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Adele Makhmutova
Madina
Aslanbi Medeulov
Azamat
Bakytzhan Orynbasar
Erbol
Saule Sultanna Shengel
Saule
Режиссер
Muhammed Mamyrbekov
,
Aziz Zairov
,
Азизжан Заиров
Сценарист
Muhammed Mamyrbekov
,
Aziz Zairov
,
Азизжан Заиров
Композитор
Assel Omarova
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Казахстан
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024
Казахстан
12+
Другие названия
Mom, I'm Alive!, Мама, я живая!
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Обновлено 27 сентября 2024
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