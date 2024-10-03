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Постер фильма Мама, я живая!
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Мама, я живая!

, 2022
Mom, I'm Alive!
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма Мама, я живая!

В ролях

Adele Makhmutova
Madina
Aslanbi Medeulov
Azamat
Bakytzhan Orynbasar
Erbol
Saule Sultanna Shengel
Saule
Режиссер Muhammed Mamyrbekov, Aziz Zairov, Азизжан Заиров
Сценарист Muhammed Mamyrbekov, Aziz Zairov, Азизжан Заиров
Композитор Assel Omarova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Казахстан 12+
Другие названия
Mom, I'm Alive!, Мама, я живая!

Рейтинг фильма

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Обновлено 27 сентября 2024

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