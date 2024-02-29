When Fucking Spring is in the Air
When Fucking Spring is in the Air
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Бельгия / Нидерланды / Германия / Польша
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
29 февраля 2024
Дата выхода
|29 февраля 2024
|Нидерланды
|
|12
Бюджет
€1 900 000
Производство
OAK Motion Pictures, Heimathafen Film, The Y-House
Другие названия
When Fucking Spring Is in the Air, Amikor jön az a rohadt tavasz, Onde Estão Meus Pais?, Szalona wiosna, When F***ing Spring Is in the Air