Постер фильма Моисей и Соломон парфюмеры
Моисей и Соломон парфюмеры

Моисей и Соломон парфюмеры

Moïse et Salomon parfumeurs 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Моисей и Соломон в Париже содержат лавку с вывеской «Всё за ничего». Их очаровательная племянница Лиа, имеющая высшее химическое образование, разрабатывает новые духи и мечтает продавать их в модном магазине. На миловидную девушку обращает внимание богатый владелец парфюмерной фабрики. Для того чтобы Моисей и Соломон дали ему согласие на брак с Лией, он приглашает их в качестве управляющих собственной компании. 

Страна Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 13 декабря 1935
Дата выхода
13 декабря 1935 Франция
Другие названия
Moïse et Salomon parfumeurs
Режиссер
Андре Югон
В ролях
Леон Бельер
Шарль Лами
Мэг Лемонье
Альбер Прежан
Александр Михалеско
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
