Моисей и Соломон в Париже содержат лавку с вывеской «Всё за ничего». Их очаровательная племянница Лиа, имеющая высшее химическое образование, разрабатывает новые духи и мечтает продавать их в модном магазине. На миловидную девушку обращает внимание богатый владелец парфюмерной фабрики. Для того чтобы Моисей и Соломон дали ему согласие на брак с Лией, он приглашает их в качестве управляющих собственной компании.