Над замком Мальвенеров нависло проклятие: легенда гласит, что первый из этого древнего рода настолько любил волков, что однажды стал им. Спустя века Режиналь де Мальвенер, последний из рода, верит в то, что эта легенда правдива. Режиналь — ученый, создавший лабораторию в подвале замка. На протяжении нескольких лет он проводит опыты, надеясь создать эликсир молодости для своей жены, дабы та родила ему наследника. Однако однажды мрачной, дождливой ночью Режиналь и его помощник Морен бесследно исчезают. Вскоре для ухода за маленькой Женевьевой, дочерью барона, живущей вместе с матерью, строгой тетей и глухонемой служанкой, приезжает молодая гувернантка Моник Валори, которой предстоит разгадать тайну зловещего замка и самого проклятия рода Мальвенеров.