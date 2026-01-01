Оповещения от Киноафиши
Волк Мальвенера

Le loup des Malveneur 18+
О фильме

Над замком Мальвенеров нависло проклятие: легенда гласит, что первый из этого древнего рода настолько любил волков, что однажды стал им. Спустя века Режиналь де Мальвенер, последний из рода, верит в то, что эта легенда правдива. Режиналь — ученый, создавший лабораторию в подвале замка. На протяжении нескольких лет он проводит опыты, надеясь создать эликсир молодости для своей жены, дабы та родила ему наследника. Однако однажды мрачной, дождливой ночью Режиналь и его помощник Морен бесследно исчезают. Вскоре для ухода за маленькой Женевьевой, дочерью барона, живущей вместе с матерью, строгой тетей и глухонемой служанкой, приезжает молодая гувернантка Моник Валори, которой предстоит разгадать тайну зловещего замка и самого проклятия рода Мальвенеров.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 12 мая 1943
Дата выхода
12 мая 1943 Франция
Производство Union Technique Cinematographique S.A. (UTC)
Другие названия
Le loup des Malveneur, Der Wolf von Malveneur, El lobo de Malveneur, Il lupo dei Malasorte, The Wolf of the Malveneurs
Режиссер
Гийом Радо
В ролях
Madeleine Sologne
Пьер Ренуар
Габриель Дорзиа
Michel Marsay
Луи Салу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
