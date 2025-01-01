93% на RT, 8,5 на IMDb, 7 «Эмми»: лучше этого ситкома еще ничего не сняли

Как связаны «Бандитский Петербург» и «Невский»: заметили только самые внимательные зрители

Роковая ошибка Юрия Деточкина: за что герой Смоктуновского из «Берегись автомобиля» поплатился свободой

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

От матроны до барона: в книге этих персонажей вывели из игры, но в «Дюне 3» они легко могут появиться

«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли

Боялись открыть рот? А вот и нет: у женщин в Османской империи прав было куда больше, чем показали в «Великолепном»

Кто-то до сих пор вращается в могиле: пять худших байопиков, в которых вам нагло соврали о мировых знаменитостях

В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»

«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла