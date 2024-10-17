Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа может» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Первый сорт - Во всю глотку!
1 постер
Киноафиша Фильмы Первый сорт - Во всю глотку!

Первый сорт - Во всю глотку!

Prva Klasa - Pun Gas! 18+
Напомним о выходе в прокат
Первый сорт - Во всю глотку! - trailer
Первый сорт - Во всю глотку!  trailer
Страна Сербия
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 октября 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Сербия o.A.
27 ноября 2025 Хорватия o.A.
17 октября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $314 474
Производство Cinemasina, Film Plus Pictures
Другие названия
Prva Klasa - Pun Gas!, First Class: Full Speed!
Режиссер
Vladimir Mica Popovic
В ролях
Миодраг Радонич
Любомир Бандович
Любомир Бандович
Ненад Ездич
Ольга Оданович
Христина Попович
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Первый сорт - Во всю глотку! - trailer
Первый сорт - Во всю глотку! Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше