Фильм о жизни Антона Павловича Чехова, написании им пьесы «Чайка» и постановке ее на сцене Александринского театра. А также о довольно сложных отношениях классика с дамой по имени Лика Мизинова.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 26 минут
Год выпуска1969
Премьера в мире6 октября 1969
Дата выхода
6 октября 1969
СССР
18 января 1970
Франция
TP
ПроизводствоМосфильм, Telcia Films
Другие названия
Syuzhet dlya nebolshogo rasskaza, A Sirály születése, Enas megalos erotas, Juoni pieneen kertomukseen, Lika - Lyubov Chekhova, Lika - O Amor de Tchékhov, Lika - Tsjekovs kjærlighet, Lika - Velika ljubav Čehova, Lika, le grand amour de Tchekov, Lika, o Amor de Tchékhov, Lika: Chekhov's Love, Subiect pentru o schita, Subiect pentru o schiță, Subject for a Short Story, Sujet für eine Kurzgeschichte, Temat na niewielkie opowiadanie, Сюжет для небольшого рассказа