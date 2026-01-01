Оповещения от Киноафиши
Сюжет для небольшого рассказа

Сюжет для небольшого рассказа

Syuzhet dlya nebolshogo rasskaza 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о жизни Антона Павловича Чехова, написании им пьесы «Чайка» и постановке ее на сцене Александринского театра. А также о довольно сложных отношениях классика с дамой по имени Лика Мизинова.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 6 октября 1969
Дата выхода
6 октября 1969 СССР
18 января 1970 Франция TP
Производство Мосфильм, Telcia Films
Другие названия
Syuzhet dlya nebolshogo rasskaza, A Sirály születése, Enas megalos erotas, Juoni pieneen kertomukseen, Lika - Lyubov Chekhova, Lika - O Amor de Tchékhov, Lika - Tsjekovs kjærlighet, Lika - Velika ljubav Čehova, Lika, le grand amour de Tchekov, Lika, o Amor de Tchékhov, Lika: Chekhov's Love, Subiect pentru o schita, Subiect pentru o schiță, Subject for a Short Story, Sujet für eine Kurzgeschichte, Temat na niewielkie opowiadanie, Сюжет для небольшого рассказа
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Николай Гринько
Николай Гринько
Марина Влади
Марина Влади
Ия Саввина
Ия Саввина
Ролан Быков
Ролан Быков
Александра Панова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
