Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Рейтинги
4.1
Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
Лучшие комедии
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Санта-челюсти
Санта-челюсти
Santa Jaws
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
комедия
Санта-челюсти
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
15 августа 2018
Бюджет
$700 000
Производство
Active Entertainment
Другие названия
Santa Jaws, Jõululõuad, Tubarão Assassino, Un deseo mortal, Санта-челюсти
Режиссер
Misty Talley
В ролях
Рейд Миллер
Кортни Лорен Каммингс
Кэрри Лазар
Майлз Долеак
Хэвиланд Стиллвелл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.1
Оцените
10
голосов
4.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Caroline
Вы Кларк?
Clark
Кто спрашивает?
Peter
Мы — родители Коди.
Clark
Ладно.
Caroline
В городе нападение акулы. Где Коди?
Clark
Это секретная информация.
Caroline
[наводит ружьё на Кларка]
А теперь?
Clark
Доступ разрешён.
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Санта-челюсти
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667