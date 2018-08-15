Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
Санта-челюсти

Santa Jaws 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 15 августа 2018
Бюджет $700 000
Производство Active Entertainment
Другие названия
Santa Jaws, Jõululõuad, Tubarão Assassino, Un deseo mortal, Санта-челюсти
Режиссер
Misty Talley
В ролях
Рейд Миллер
Кортни Лорен Каммингс
Кортни Лорен Каммингс
Кэрри Лазар
Кэрри Лазар
Майлз Долеак
Хэвиланд Стиллвелл
Рейтинг фильма

4.1
10 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Caroline Вы Кларк?
Clark Кто спрашивает?
Peter Мы — родители Коди.
Clark Ладно.
Caroline В городе нападение акулы. Где Коди?
Clark Это секретная информация.
Caroline [наводит ружьё на Кларка] А теперь?
Clark Доступ разрешён.
Кадры из фильма
