Арсен с братом работает грузчиком на рынке и время от времени помогает местной участковой девушке по имени Мырза-Айым в поимке преступников. Начальство поручает Мырза-Айым задание и для этого она просит помощи Арсена. Теперь они должны раскрыть дело о пропаже студента, работая под прикрытием в университете, но на их пути встречаются трудности в лице местной банды студентов и международной мафии.