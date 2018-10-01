16-летняя Лоис, тезка подружки Супермена, весит 100 килограммов и предпринимает сверхчеловеческие усилия по борьбе с наследственным ожирением. Больше всего ее расстраивает невозможность осуществить заветную мечту — стать космонавтом. Преподаватели напрасно пытаются утешить лучшую ученицу с физико-математическими способностями, что исследовать вселенную можно, и не отправляясь в космос. Попав в больницу после голодного обморока, Лоис обзаводится тремя подругами — каждая со своей жизненной трагедией — и отправляется с ними в Космический центр в Тулузе, чтобы представить на конкурсе для школьников свой проект воздушного коллектора, а заодно понять, что в солидной массе тела есть плюсы.

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