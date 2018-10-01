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Постер фильма 100 кг звёзд
6.2
Киноафиша Фильмы 100 кг звёзд
6.2

100 кг звёзд

, 2018
Stars by the Pound
Франция / комедия, драма, семейный / 18+
Постер фильма 100 кг звёзд
6.2

О фильме

16-летняя Лоис, тезка подружки Супермена, весит 100 килограммов и предпринимает сверхчеловеческие усилия по борьбе с наследственным ожирением. Больше всего ее расстраивает невозможность осуществить заветную мечту — стать космонавтом. Преподаватели напрасно пытаются утешить лучшую ученицу с физико-математическими способностями, что исследовать вселенную можно, и не отправляясь в космос. Попав в больницу после голодного обморока, Лоис обзаводится тремя подругами — каждая со своей жизненной трагедией — и отправляется с ними в Космический центр в Тулузе, чтобы представить на конкурсе для школьников свой проект воздушного коллектора, а заодно понять, что в солидной массе тела есть плюсы.

В ролях

Laure Duchene
Loïs
Angèle Metzger
Amélie
Полин Серийе
Stannah
Изабель де Гертог
Jocelyne
Филипп Реббо
Филипп Реббо
Jean-Luc
Джонатан Ламбер
Джонатан Ламбер
Le professeur
Гийом Вердье
Mathieu
Сами Зитуни
Лоран Бато
Лоран Бато
Joël Lefrançois
Хаски Кихаль
Джон Сехил
Режиссер Marie-Sophie Chambon
Сценарист Анаис Карпита, Marie-Sophie Chambon
Композитор Alexandre de La Baume
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 октября 2018
Дата выхода
5 марта 2020 Бразилия 12
17 июля 2019 Франция
Производство Koro Films, Umedia, Canal+
Другие названия
100 kilos d'étoiles, Stars by the Pound, 100 kilo do gwiazd, 100 quilos de estrelas, 100 кг звёзд, Αστέρια με το κιλό, Звезды на вес

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 сентября 2024

Отзывы о фильме

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