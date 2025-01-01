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Постер фильма Attention, Rounds!
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Киноафиша Фильмы Attention, Rounds!

Attention, Rounds!

Pozor, vizita! 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 23 апреля 1982
Дата выхода
23 апреля 1982 Чехословакия
Другие названия
Pozor, vizita!, Achtung, Visite!, Se opp - ronden kommer!, Uwaga, obchód, Vigyázz, jön a vizit!
Режиссер
Карел Кахиня
В ролях
Рудольф Грушинский
Libuse Svormová
Blazena Holisová
Йозеф Сомр
Борживой Навратил
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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