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Attention, Rounds!
Attention, Rounds!
Pozor, vizita!
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
23 апреля 1982
Дата выхода
23 апреля 1982
Чехословакия
Другие названия
Pozor, vizita!, Achtung, Visite!, Se opp - ronden kommer!, Uwaga, obchód, Vigyázz, jön a vizit!
Режиссер
Карел Кахиня
В ролях
Рудольф Грушинский
Libuse Svormová
Blazena Holisová
Йозеф Сомр
Борживой Навратил
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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