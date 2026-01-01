В основу сюжета психологической драмы положена реальная история о сестре и брате, Хансе и Софи Шолль. Они стоят в центре небольшого студенческого отряда, который выступает против нацизма, распространяет антигитлеровские листовки и борется против режима в Мюнхене и других местах. В 1943 году все участники группы были приговорены к смерти…
СтранаГермания
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска1982
Премьера в мире24 сентября 1982
Дата выхода
24 сентября 1982
Германия
12
1 января 1984
Нидерланды
6 мая 1983
США
ПроизводствоSentana Filmproduktion, Hessischer Rundfunk (HR), Central Cinema Company Film (CCC)
Другие названия
Die weiße Rose, The White Rose, A Rosa Branca, Beyaz gül, Biała Róża, Den hvite rose, Den vita rosen, Hvide rose, La rosa blanca, Белая роза, 白バラ（1982）, 白バラは死なず, 白玫瑰