Постер фильма Белая роза
1 постер
Киноафиша Фильмы Белая роза

Белая роза

Die weiße Rose 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основу сюжета психологической драмы положена реальная история о сестре и брате, Хансе и Софи Шолль. Они стоят в центре небольшого студенческого отряда, который выступает против нацизма, распространяет антигитлеровские листовки и борется против режима в Мюнхене и других местах. В 1943 году все участники группы были приговорены к смерти…
Страна Германия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 24 сентября 1982
Дата выхода
24 сентября 1982 Германия 12
1 января 1984 Нидерланды
6 мая 1983 США
Производство Sentana Filmproduktion, Hessischer Rundfunk (HR), Central Cinema Company Film (CCC)
Другие названия
Die weiße Rose, The White Rose, A Rosa Branca, Beyaz gül, Biała Róża, Den hvite rose, Den vita rosen, Hvide rose, La rosa blanca, Белая роза, 白バラ（1982）, 白バラは死なず, 白玫瑰
Режиссер
Михаэль Ферхëфен
В ролях
Лена Штольце
Мартин Бенрат
Wulf Kessler
Oliver Siebert
Ульрих Тукур
Ульрих Тукур
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Gauleiter Giesler Я вполне понимаю, почему некоторые из вас, девочки, думают, что им всегда нужно учиться. Потому что вы недостаточно красивы, чтобы найти поклонника!
[осуждающие выкрики и шипение]
Gauleiter Giesler Но позвольте вас заверить, дамы! Я с радостью назначу вам одного из своих помощников и гарантирую приятные впечатления!
[толпа взрывается от ярости]
