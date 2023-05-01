Оповещения от Киноафиши
Дивы: Селин Дион

Дивы: Селин Дион

Divas: Celine Dion 18+
О фильме

Франко-канадская певица Селин Дион едва ли нуждается в представлении: она давно известна не только в родном Квебеке, но и по всему миру. Дион стала звездой уже в юношеском возрасте, когда ее менеджер и будущий муж заложил дом, чтобы дать начинающей певице возможность записать первый альбом. В 1988-м году она принимала участие в международном песенном конкурсе «Евровидение», а в 1990-м после серии франкоязычных альбомов выпустила сборник песен на английском, который позволил певице закрепиться в чартах Северной Америки и других англоязычных регионов мира. Сейчас она по праву считается самой известной канадской исполнительницей и единственной певицей, продавшей по миллиону копий двух синглов в Великобритании. Журнал Forbes поместил певицу на четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц. Этот фильм — очередное подтверждение величия легендарной артистки.

Страна Великобритания
Продолжительность 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 мая 2023
Премьера в мире 1 мая 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Divas: Celine Dion
Режиссер
Roxane Schlumberger
В ролях
Селин Дион
Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Дивы: Селин Дион

