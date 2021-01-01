Документальный проект посвящен творческому пути актера Моргана Фримана. За годы актерской карьеры он был пять раз номинирован на премию «Оскар», а за фильм «Малышка на миллион» получил заветную статуэтку. Фриман родился в скромной семье парикмахера и школьной учительницы из Теннесси, штат Миссисипи. Он с юности увлекался актерским мастерством, но при этом мечтал стать пилотом. Чтобы служить в ВВС в качестве механика и специалиста по радарам, он отказался от стипендии в колледже. В шестидесятые Морган вышел на сцену в качестве танцора на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Впереди его ждала потрясающая и полная успехов актерская карьера.