Глубокие отношения

À toute allure 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 февраля 2025
Премьера в мире 31 августа 2024
Дата выхода
2 февраля 2026 Россия
14 марта 2025 Испания
6 ноября 2024 Франция
5 декабря 2024 Хорватия o.A.
Бюджет €9 000 000
Сборы в мире $381 484
Производство Gaumont, Les grands espaces, France 2 Cinéma
Другие названия
À toute allure, A toda máquina, In the Sub for Love, Глубокие отношения, По въздух и море
Режиссер
Лукас Бернард
В ролях
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Пио Мармай
Пио Мармай
Эй Айдара
Эй Айдара
Виктор Понтекорво
Полин Уругуен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
