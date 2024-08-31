Глубокие отношения
À toute allure
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
5 февраля 2025
Премьера в мире
31 августа 2024
Дата выхода
|2 февраля 2026
|Россия
|
|
|14 марта 2025
|Испания
|
|
|6 ноября 2024
|Франция
|
|
|5 декабря 2024
|Хорватия
|
|o.A.
Бюджет
€9 000 000
Сборы в мире
$381 484
Производство
Gaumont, Les grands espaces, France 2 Cinéma
Другие названия
À toute allure, A toda máquina, In the Sub for Love, Глубокие отношения, По въздух и море