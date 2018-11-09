Оповещения от Киноафиши
Фильмы The Greatest Gift

The Greatest Gift

El mayor regalo 18+
Страна Испания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 ноября 2018
Дата выхода
9 ноября 2018 Испания
Сборы в мире $526 536
Производство Infinito mas uno
Другие названия
El mayor regalo, The Greatest Gift, Das grösste Geschenk, Il miglior regalo, Le plus beau des cadeaux, Największy dar, O maior presente: um filme sobre perdão, Suurim kingitus
Режиссер
Juan Manuel Cotelo
В ролях
Santi Rodríguez
Daniel Ruizar
Joe Gómez
Carlos Aguillo
Darien Asian
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
