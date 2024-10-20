Том Стоппард возвращается на сцену Российского академического молодёжного театра с семейной сагой – многомерным эпосом о противостоянии человека и истории.

За два часа сценического времени перед нами в деталях промелькнёт более полувека истории. За хроникой событий стоит очень личное высказывание её автора, драматурга Тома Стоппарда, в середине жизни узнавшего о своих еврейских корнях и гибели родных в концлагерях.



Режиссёр Алексей Бородин, его главный российский интерпретатор, создаёт многослойный, многофигурный и, несмотря на всю горечь, – ироничный спектакль о неумолимости времени и истории, о людской силе и слабости, о тщетности попыток что-либо предугадать и голосе крови, который делает человека человеком.