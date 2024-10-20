Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма TheatreHD: Леопольдштадт
1 постер Билеты от 800 ₽
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Леопольдштадт

TheatreHD: Леопольдштадт

Leopoldstadt 18+
Билеты от 800 ₽

О фильме

Том Стоппард возвращается на сцену Российского академического молодёжного театра с семейной сагой – многомерным эпосом о противостоянии человека и истории.

За два часа сценического времени перед нами в деталях промелькнёт более полувека истории. За хроникой событий стоит очень личное высказывание её автора, драматурга Тома Стоппарда, в середине жизни узнавшего о своих еврейских корнях и гибели родных в концлагерях.

Режиссёр Алексей Бородин, его главный российский интерпретатор, создаёт многослойный, многофигурный и, несмотря на всю горечь, – ироничный спектакль о неумолимости времени и истории, о людской силе и слабости, о тщетности попыток что-либо предугадать и голосе крови, который делает человека человеком.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 октября 2024
Дата выхода
20 октября 2024 Казахстан 16+
Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Евгений Редько
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Александр Доронин
Александр Доронин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма

«TheatreHD: Леопольдштадт» в кинотеатрах

вт 24 пт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Леопольдштадт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»
Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше