Из жизни грузинской деревни 1930-х годов. Остроумно высмеивая и осуждая попытки «выйти в люди» нетрудовым путем, комедия доказывает преимущества колхозной системы и коллективного труда в условиях советской деревни.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 26 минут
Год выпуска1934
Премьера в мире23 августа 1934
Дата выхода
ПроизводствоGeorgian-Film
Другие названия
Jujunas mzitevi, Приданое Жужуны, Dowry of Jujuna, La dote de Zhuzhuna, La dote di Zuzuna, Zhuzhuna's Dowry, Zhuzhunan myotajaiset, Zuzuna's Dowry