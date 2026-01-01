Оповещения от Киноафиши
Приданое Жужуны

Jujunas mzitevi 18+
О фильме

Из жизни грузинской деревни 1930-х годов. Остроумно высмеивая и осуждая попытки «выйти в люди» нетрудовым путем, комедия доказывает преимущества колхозной системы и коллективного труда в условиях советской деревни.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 23 августа 1934
Дата выхода
23 августа 1934 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Jujunas mzitevi, Приданое Жужуны, Dowry of Jujuna, La dote de Zhuzhuna, La dote di Zuzuna, Zhuzhuna's Dowry, Zhuzhunan myotajaiset, Zuzuna's Dowry
Режиссер
Сико Палавандишвили
D. Kikabidze
В ролях
Giorgi Gabelashvili
Kirile Macharadze
Aleksandra Toidze
Ilia Mamporia
Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
