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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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7.8
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Бухарестский паспорт
7.8
Бухарестский паспорт
, 1984
Buletin de Bucuresti
Румыния / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.8
В ролях
Catrinel Dumitrescu
Silvia Popescu
Мирча Дьякону
Radu Petrescu
Draga Olteanu Matei
Eleonora Popescu
Octavian Cotescu
Constantin Popescu
Diana Lupescu
Elvira
Rodica Mandache
Olga
Григоре Гонта
Джо Сайзеску
Avocatul
Константин Миллер
Mihai
Штефан Михэйлеску-Брэила
Mateianu
Mariana Calotescu
Florareasa
Режиссер
Virgil Calotescu
Сценарист
Франчиск Мунтяну
Композитор
Anton Suteu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1984
Премьера в мире
1 января 1982
Дата выхода
28 февраля 1983
Румыния
AP
1 января 1982
США
Производство
Casa de Filme Patru
Другие названия
Buletin de Bucuresti, Ausweis für Bukarest, 10.000 för en man, Bucharest Identity Card, Carta d'identità di Bucarest, Dziewczyna i taksówkarz, Бухарестский паспорт
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 19 сентября 2024
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