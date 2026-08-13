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6.0
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Issa's Valley
6.0
Issa's Valley
, 1982
Dolina Issy
Польша / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.0
В ролях
Анна Дымна
Magdalena
Мария Пакульнис
Barbarka
Данута Шафларска
Grandmother Misia
Эва Вишневская
Helena
Ежи Крышак
Devil Niemczyk
Марта Липиньска
Ханна Скаржанка
Joanna Szczepkowska
Тадеуш Брадецкий
Юзеф Дурьяш
Бернард Ладиш
Ольгерд Лукашевич
Режиссер
Тадеуш Конвицкий
Сценарист
Тадеуш Конвицкий
,
Чеслав Милош
Композитор
Зыгмунт Конечный
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
20 сентября 1982
Дата выхода
20 сентября 1982
Польша
Производство
Zespol Filmowy "Perspektywa"
Другие названия
Dolina Issy, Issa Valley, Issa's Valley, La vallée de l'Issa, O Vale do Issa, Valley of the Issa, Долината на Иса, The Isa Valley
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
10
голосов
6
IMDb
Обновлено 13 августа 2026
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