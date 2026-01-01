Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Игра в любовь
Игра в любовь

Игра в любовь

Mahabbat oyunu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кинокомедия о трёх друзьях, работниках гаража, влюбленных в одну девушку. Она отдает предпочтение одному из них, который под её облагораживающим влиянием меняется к лучшему.
Страна СССР
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 19 мая 1936
Дата выхода
19 мая 1936 СССР
Производство Azerbaijanfilm
Другие названия
Mahabbat oyunu, Игра в любовь, Igra v lyubov, The Game of Love
Режиссер
Abbas Mirza Sharifzadeh
В ролях
Mirzaagha Aliyev
Ismail Efendiyev
V. Koçetov
A. Lodzi
Izzet Oruczade
Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

