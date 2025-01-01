Меню
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Что на самом деле связывает Уинстона и Джона Уика? Версия фанатов восхитила даже режиссера франшизы
Машина, темный лес и странная женщина в белом: старый хоррор со звездой «Твин Пикса» очень зря забыли любители жанра
После «Звездных войн» он был на пике славы, но потом снялся не в том фильме: куда исчез Энакин Скайуокер
А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel
«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал
Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок
Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом
Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана
Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует
Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)
