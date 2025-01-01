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Киноафиша Фильмы Золушка

Золушка

Zolushka 18+
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О фильме

Спектакль, который должна увидеть каждая маленькая принцесса! Киноверсия оперы Леонида Вайнштейна в постановке театра «Геликон-опера». Это добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро, полная чудес, превращений и настоящего волшебства, безупречно воплощённого на одной из самых современных театральных площадок Москвы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий. Постановка – впечатляющая, зрелищная, захватывает с первых минут и смотрится на одном дыхании! Один из немногих спектаклей, способных по-настоящему удивить современного ребёнка и увлечь его в мир театра.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Другие названия
Zolushka, Золушка
Режиссер
Илья Ильин
В ролях
Дмитрий Янковский
Анастасия Белукова
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