Каин и Артём

Каин и Артём

Kain i Artem 18+
О фильме

Павел Петров-Бытов был несносным ребенком интеллигентной ленинградской кинофабрики «Совкино». Он прославился своей статьей «У нас нет советского кино», в которой критиковал все достижения советского авангарда. Несмотря на свои убеждения и скандальную борьбу с «буржуазным» и «формалистическим» кинематографом, Петров-Бытов поставил эстетически утонченную работу, снятую полностью на съемочной площадке с мастерским светом светотени: прекрасный образец «советского экспрессионизма». Основанный на рассказе Максима Горького, сюжет Каина и Артема служит тревожным сигналом для русских людей, чтобы они преодолели алкоголизм и религиозную фракционность, поскольку он выдвигает на первый план (многих) пьяных жителей типичной деревни и их пренебрежение к еврейскому сапожнику. Каин.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 6 июня 1930
Дата выхода
6 июня 1930 США
Производство Sovkino
Другие названия
Kain i Artem, Каин и Артём, Artemio, cargador del Volga, Cain and Artem, Cain and Artyom, Kain i Artyom, La Mélodie du vieux marché, Volgan lautturi
Режиссер
Павел Петров-Бытов
В ролях
Эмиль Галь
Николай Симонов
Алена Егорова
Георгий Уваров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
