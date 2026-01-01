Павел Петров-Бытов был несносным ребенком интеллигентной ленинградской кинофабрики «Совкино». Он прославился своей статьей «У нас нет советского кино», в которой критиковал все достижения советского авангарда. Несмотря на свои убеждения и скандальную борьбу с «буржуазным» и «формалистическим» кинематографом, Петров-Бытов поставил эстетически утонченную работу, снятую полностью на съемочной площадке с мастерским светом светотени: прекрасный образец «советского экспрессионизма». Основанный на рассказе Максима Горького, сюжет Каина и Артема служит тревожным сигналом для русских людей, чтобы они преодолели алкоголизм и религиозную фракционность, поскольку он выдвигает на первый план (многих) пьяных жителей типичной деревни и их пренебрежение к еврейскому сапожнику. Каин.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска1930
Премьера в мире6 июня 1930
Дата выхода
6 июня 1930
США
ПроизводствоSovkino
Другие названия
Kain i Artem, Каин и Артём, Artemio, cargador del Volga, Cain and Artem, Cain and Artyom, Kain i Artyom, La Mélodie du vieux marché, Volgan lautturi