A Shepherd

Un pasteur 18+
Страна Франция
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2024
Производство Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Little Big Story
Другие названия
Un pasteur, A Shepherd, Ένας βοσκός
Режиссер
Louis Hanquet
6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино

