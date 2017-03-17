Radio Singer II [фильм заканчивается] Молодёжь мира, Они влюбляются, С востока на запад, с севера на юг, Как красное яблоко, Они вгрызаются в жизнь, Сок льётся из уст, Поцелуи и сердечные раны, Встречаются и расстаются, Дай мне свою руку — вот — возьми моё сердце, Это может принести боль, Это может принести радость, Нежные и жестокие, Много мечтаний у молодости, По двое, По дороге жизни, Они поют свой путь, В Любви в двадцать лет