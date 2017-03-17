Оповещения от Киноафиши
Антуан и Колетт

Антуан и Колетт

Antoine et Colette 18+
О фильме

Антуану семнадцать лет, он работает на фабрике грампластинок, активно и наивно «клеит» очаровательную ровесницу…
Страна Франция
Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 17 марта 2017
Премьера в мире 17 марта 2017
Дата выхода
8 декабря 2021 Франция
Сборы в мире $509
Производство Les Films du Carrosse
Другие названия
Antoine et Colette, Antoine and Colette, Antoine e Colette, Antoine és Colette, Antoine i Colette, Antoine og Colette, Antoine si Colette, Antoine und Colette, Antoine y Colette, Антуан и Колетт, Антуан і Колетт, アントワーヌとコレット　「二十歳の恋」より, 安托万与柯莱特
Режиссер
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
В ролях
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Мари-Франс Пизье
Patrick Auffay
Jean-François Adam
Рози Варт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Radio Singer II [фильм заканчивается] Молодёжь мира, Они влюбляются, С востока на запад, с севера на юг, Как красное яблоко, Они вгрызаются в жизнь, Сок льётся из уст, Поцелуи и сердечные раны, Встречаются и расстаются, Дай мне свою руку — вот — возьми моё сердце, Это может принести боль, Это может принести радость, Нежные и жестокие, Много мечтаний у молодости, По двое, По дороге жизни, Они поют свой путь, В Любви в двадцать лет
