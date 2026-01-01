Два близких друга, Фатих и Селим, зарабатывают на жизнь, занимаясь воровством. Однажды, зайдя в особняк, они шокируются, обнаружив мертвого человека. Пытаясь прийти в себя, они начинают сталкиваться с паранормальными явлениями в особняке. Когда они начинают искать способ ограбить дом, находят видеокассету и видят на ней записи, на которых изображены они сами. Испугавшись увиденного, Фатих и Селим понимают, что они не сами выбрали ограбить этот дом, а были призваны сюда. Когда они решают оставить всё и сбежать, становится слишком поздно. Потому что теперь они уже не одни в доме — вместе с ними присутствуют демоны Кафирун.