Постер фильма El Kafirun
Фильмы El Kafirun

El Kafirun

El Kafirun 18+
О фильме

Два близких друга, Фатих и Селим, зарабатывают на жизнь, занимаясь воровством. Однажды, зайдя в особняк, они шокируются, обнаружив мертвого человека. Пытаясь прийти в себя, они начинают сталкиваться с паранормальными явлениями в особняке. Когда они начинают искать способ ограбить дом, находят видеокассету и видят на ней записи, на которых изображены они сами. Испугавшись увиденного, Фатих и Селим понимают, что они не сами выбрали ограбить этот дом, а были призваны сюда. Когда они решают оставить всё и сбежать, становится слишком поздно. Потому что теперь они уже не одни в доме — вместе с ними присутствуют демоны Кафирун.

Страна Турция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Бюджет $100 000
Сборы в мире $29 622
Производство Mert Yapim Medya
Другие названия
El Kafirun
Режиссер
Görkem Celiloglu
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
15 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

