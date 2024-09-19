Оповещения от Киноафиши
БАЙКУШ-3: Бөлөм үчүн өлөм

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда отец семейства случайно становится жертвой интернет-мошенников и теряет все сбережения, он не решается признаться своей семье. Вместо этого он решает самостоятельно разыскать виновников и вернуть потерянные деньги. Путешествие отца становится настоящим квестом, в котором он устраивает удивительные приключения и нелепые ситуации для всей семьи, привлекая к ним внимание окружающих. Семья не может понять, что происходит, но в конце концов понимает, что самое ценное в их жизни — это не деньги, а их взаимопонимание и поддержка друг друга. Весь этот смешной и трогательный путь препятствий, смеха и любви приводит семью к осознанию, что они настоящая и слаженная команда, способная преодолеть любые препятствия вместе.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 сентября 2024
Дата выхода
19 сентября 2024 Кыргызстан 12+
Режиссер
Белек Тургунов
В ролях
Аскат Сулайманов
Гулжамал Мамытбекова
Айжана Аденова
Дастан Бакытбеков
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
