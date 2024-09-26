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Постер фильма Тайны Джейн: Слишком много, чтобы терять
7.1
Киноафиша Фильмы Тайны Джейн: Слишком много, чтобы терять
7.1

Тайны Джейн: Слишком много, чтобы терять

, 2024
The Jane Mysteries: Too Much to Lose
Канада / детектив / 18+
Постер фильма Тайны Джейн: Слишком много, чтобы терять
7.1

В ролях

Jodie Sweetin
Jane Da Silva
Стивен Хусар
Стивен Хусар
Detective John Cameron
Шерри Миллер
Ida Mortenson
Моника Корреа
Sophie Flores
Paris Jefferson
Sadie Da Silva
Brendan Morgan
Zach Gabel
Jessie Behan
Angela Dandee
Troy Blundell
Edgar Salmon
James Gerus
Craig Mortenson
Kiwi the Cockatiel
Perry the Parrot
Режиссер Marco Deufemia
Сценарист K.K. Beck, Neale Kimmel
Композитор Sean Nimmons-Paterson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 сентября 2024
Премьера в мире 26 сентября 2024
Производство Brain Power Studio
Другие названия
The Jane Mysteries: Too Much to Lose, Les mystères de Jane 4 : Trop de choses à perdre, Jane Mysteries: The Case of the Missing Reporter

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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