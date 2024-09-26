В ролях
Jodie Sweetin
Jane Da Silva
Шерри Миллер
Ida Mortenson
Paris Jefferson
Sadie Da Silva
Brendan Morgan
Zach Gabel
Jessie Behan
Angela Dandee
Troy Blundell
Edgar Salmon
James Gerus
Craig Mortenson
Kiwi the Cockatiel
Perry the Parrot
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Marco Deufemia
Сценарист
K.K. Beck, Neale Kimmel
Композитор
Sean Nimmons-Paterson
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
26 сентября 2024
Премьера в мире
26 сентября 2024
Производство
Brain Power Studio
Другие названия
The Jane Mysteries: Too Much to Lose, Les mystères de Jane 4 : Trop de choses à perdre, Jane Mysteries: The Case of the Missing Reporter