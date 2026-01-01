Если сесть в машину и отправиться в большое путешествие по российским городам, то можно обнаружить тысячи полуразрушенных старинных усадеб, нуждающихся в реставрации. Многие туристы равнодушно проезжают мимо зданий, которые впору внести в список охраняемых достопримечательностей. Но есть и те, кто готов вкладывать личные ресурсы в поддержание жизни старинного наследия предков. Фильм не только приоткроет завесу в мир старой русской архитектуры, но и познакомит с народными реставраторами, которые готовы посвятить жизнь сохранению важных исторических памятников.