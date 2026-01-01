Новый документальный проект режиссера Юрия Чичкова исследует причины, побуждающие русских женщин искать свою любовь среди мужчин, находящихся в местах лишения свободы. В фильме рассказываются реальные истории отношений с заключенными двух женщин — Лены и Жени. Что же заставляет молодых женщин проводить свою жизнь в ожидании, довольствуясь лишь короткими свиданиями со своими избранниками? Ведь по большей части эти любовные истории не приносят желаемого счастья. Многие женщины не теряют надежды найти среди осужденных свою вторую половинку, в то время как большинство заключенных хотят лишь скоротать время за приятным общением и немного поправить свое финансовое положение.