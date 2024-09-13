Оповещения от Киноафиши
Плохие парни

Bad Boyz 18+
Напомним о выходе в прокат
Плохие парни - trailer
Плохие парни  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 13 сентября 2024
Дата выхода
13 сентября 2024 Великобритания 12A
13 сентября 2024 Индия UA
19 сентября 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $13 255
Производство Abaam Movies
Другие названия
Bad Boyz
Режиссер
Omar
В ролях
Рахман
Бабу Энтони
Dhyan Sreenivasan
Bibin George
Сайджу Куруп
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
Отзывы о фильме

Плохие парни Trailer
