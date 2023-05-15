Киноафиша
Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd
18+
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 мая 2023
Сборы в мире
$136 651
Производство
A Cat Called Rover, Believe Media, Mercury Studios
Другие названия
Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd, Have You Got It Yet?, Have You Got It Yet? - L'histoire de Syd Barrett des Pink Floyd, シド・バレット 独りぼっちの狂気