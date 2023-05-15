Оповещения от Киноафиши
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 мая 2023
Сборы в мире $136 651
Производство A Cat Called Rover, Believe Media, Mercury Studios
Другие названия
Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd, Have You Got It Yet?, Have You Got It Yet? - L'histoire de Syd Barrett des Pink Floyd, シド・バレット 独りぼっちの狂気
Режиссер
Roddy Bogawa
Storm Thorgerson
В ролях
Cora Barnes
Peter Barnes
Syd Barrett
Rosemary Breen
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
