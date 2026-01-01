Гуманистическое послание на вечно актуальную тему от режиссёра Саймона Стоуна в красках злободневных современных реалий.



Последняя опера чешского классика XX века Богуслава Мартину «Греческие пассионы» – нечастый гость на современных музыкальных сценах. Поставленная по роману греческого писателя Никоса Казандзакиса, опера рисует незамысловатый, но вечно актуальный конфликт между человеческими пороками и высшим гуманизмом. Известный австралийский режиссёр Саймон Стоун делает акцент на более современной теме эмигрантского кризиса, не теряя в то же время христианского послания музыки и либретто.



Опера Богуслава Мартину «Греческие пассионы» («Страсти по-гречески»), представленная на Зальцбургском фестивале в редакции 1961 года, написана по мотивам романа Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь». Эта опера доводит христианскую доктрину «возлюби ближнего своего» до абсурда, рассказывая о группе беженцев, пришедших в маленькую греческую деревушку на Страстной неделе, когда местные жители разыгрывают традиционную пасхальную мистерию. «Греческие пассионы» – пессимистическое обращение к человечеству, напоминающее о том, что люди должны всегда бороться с собственным эгоизмом.



Режиссёр Саймон Стоун «создаёт современную притчу, одновременно актуальную и вечную» (The Times). В последней из своих 16 опер Мартину прибегает к тональному языку, сочетающему в себе его ранние музыкальные приёмы с заимствованиями из греческого фольклора, православной греческой литургии и народных танцев. Максим Паскаль, впервые дирижирующий Венским филармоническим оркестром, «держит такое музыкальное и драматическое напряжение, что волосы встают дыбом, как в лирических пассажах, так и в энергичных. Настоящий маэстро» (Le Figaro). «Одно из ярчайших событий Зальцбургского фестиваля в этом году» (The Times).