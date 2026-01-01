Оповещения от Киноафиши
Документатор

Документатор

Documenteur 18+
Страна Франция
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 13 сентября 1981
20 января 1982 Франция TP
Производство Ciné-tamaris
Другие названия
Documenteur, An Emotion Picture, Documenteur (dodo cucu maman vas-tu-te-taire), Kłamliwy dokument, Menschengesichter, Yalancı Belgesel, Ντοκιμαντέρ, Документатор, 纪录说谎家
Аньес Варда
Аньес Варда
Sabine Mamou
Матье Деми
Lisa Blok-Linson
Tina Odom
Дельфин Сейриг
6.9
6.9 IMDb
Martin Cooper Я хочу, чтобы ты купила мне удочку с катушкой.
Emilie Cooper Я думала, рыбалка тебя отвращает.
Martin Cooper Я бы хотел быть рыбаком, который не ловит ни одной рыбы.
