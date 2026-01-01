В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого

Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер)

Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»

В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона

Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке