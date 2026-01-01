Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Цитаты
Места съёмок
драма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
1981
Премьера в мире
13 сентября 1981
Дата выхода
20 января 1982
Франция
Производство
Ciné-tamaris
Другие названия
Documenteur, An Emotion Picture, Documenteur (dodo cucu maman vas-tu-te-taire), Kłamliwy dokument, Menschengesichter, Yalancı Belgesel, Ντοκιμαντέρ, Документатор, 纪录说谎家
Режиссер
Аньес Варда
В ролях
Sabine Mamou
Матье Деми
Lisa Blok-Linson
Tina Odom
Дельфин Сейриг
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Цитаты
Martin Cooper
Я хочу, чтобы ты купила мне удочку с катушкой.
Emilie Cooper
Я думала, рыбалка тебя отвращает.
Martin Cooper
Я бы хотел быть рыбаком, который не ловит ни одной рыбы.
